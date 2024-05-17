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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяScarex гель от шрамов и рубцовЦены в аптеках

Scarex гель от шрамов и рубцов 15 мл - Одесса (875378) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
1081,28
Экономия: -175,11 грн
906,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
1093,28
Экономия: -130,04 грн
963,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
1105,47
Экономия: -171,27 грн
934,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (2)
1084,03
Экономия: -142,38 грн
941,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (1)
1074,12
Экономия: -119,16 грн
954,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Палия Семена, 120
Всего: упаковка (1)
1069,45
Экономия: -114,49 грн
954,96 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Лиманка, ж/м Радужный, 1-А
Всего: упаковка (1)
1088,55
Экономия: -113,87 грн
974,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (1)
1065,42
Экономия: -132,00 грн
933,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
1070,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
1079,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
1075,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
1071,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
1072,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1083,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Европейская, 23
Всего: упаковка (2)
1080,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (1)
1076,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
1058,94
Экономия: -104,96 грн
953,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (1)
1077,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (2)
1069,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (1)
1083,26 грн