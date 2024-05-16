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Scarex гель от шрамов и рубцов 15 мл - Киев (875378) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
1079,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
1073,91 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
1028,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
1070,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
1072,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
1076,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
1078,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
1090,94
Экономия: -148,44 грн
942,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
1079,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 5/7
Всего: упаковка (2)
1082,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 20-Б
Всего: упаковка (1)
1077,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
1075,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (2)
1080,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (1)
1077,66 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (1)
1018,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (1)
1081,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (1)
1102,25
Экономия: -89,16 грн
1013,09 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
1076,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-А
Всего: упаковка (1)
1080,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
1072,00
Экономия: -68,67 грн
1003,33 грн