К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, просп. Добровольского, 139 Всего: упаковка (1) 142,37 Экономия: -5,29 грн 137,08 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Жуковского, 42/46 Всего: упаковка (2) 215,53 Экономия: -23,43 грн 192,10 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13 Всего: упаковка (2) 158,87 Экономия: -8,45 грн 150,42 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, просп. Глушко Академика, 14 Всего: упаковка (1) 156,39 Экономия: -5,97 грн 150,42 грн Забронировать