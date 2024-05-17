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Pure Skin мыло-детокс для кожи лица и тела с расширенными порами 100 г - Запорожье (875377) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
405,54
Экономия: -69,81 грн
335,73 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
406,04
Экономия: -35,57 грн
370,47 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
396,94
Экономия: -71,48 грн
325,46 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
402,80
Экономия: -33,11 грн
369,69 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
401,88
Экономия: -35,27 грн
366,61 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
397,28
Экономия: -25,98 грн
371,30 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (2)
400,33
Экономия: -29,86 грн
370,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
410,40
Экономия: -45,72 грн
364,68 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (1)
404,42
Экономия: -46,49 грн
357,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
395,87
Экономия: -41,37 грн
354,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
401,34
Экономия: -26,25 грн
375,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гмыри Бориса, 17
Всего: упаковка (1)
398,63
Экономия: -49,78 грн
348,85 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (1)
381,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
405,26
Экономия: -50,76 грн
354,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
398,06
Экономия: -61,17 грн
336,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мейтуса Композитора, 4
Всего: упаковка (1)
401,48
Экономия: -38,58 грн
362,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
382,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
404,27
Экономия: -46,34 грн
357,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (1)
396,52
Экономия: -23,69 грн
372,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
408,47
Экономия: -60,09 грн
348,38 грн