Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, поддерживающие моторно-эвакуаторную и секреторную функцию ЖКТАльгимаксЦены в аптеках

Альгимакс таблетки жевательные 800 мг, №20 - Запорожье (885380) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
104,00
Экономия: -23,80 грн
80,20 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
114,54
Экономия: -21,21 грн
93,33 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
112,00
Экономия: -33,40 грн
78,60 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
104,00
Экономия: -25,40 грн
78,60 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
107,09
Экономия: -14,19 грн
92,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
100,94
Экономия: -7,82 грн
93,12 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
101,87
Экономия: -9,57 грн
92,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
87,82 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
104,00
Экономия: -23,80 грн
80,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 241-А
Всего: упаковка (1)
103,14 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
Всего: упаковка (1)
94,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б
Всего: упаковка (1)
97,55 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, перек. Великотырновская / Мазепы Ивана, 12/50
Всего: упаковка (1)
97,91 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев АТО, 116
Всего: упаковка (1)
95,58 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, перек. Шевченко Тараса / Стретенская, 22/46
Всего: упаковка (1)
96,44 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
Всего: упаковка (1)
101,01 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 42-Н
Всего: упаковка (1)
100,48 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
Всего: упаковка (1)
107,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (1)
92,58 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (2)
102,97 грн