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Альгимакс таблетки жевательные 800 мг, №20 - Киев (885380) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
103,35 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: таблетки жевательные (10)
128,50
Экономия: -31,19 грн
97,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирпы Георгия, 2-Б
Всего: упаковка (1)
97,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
102,53 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
97,98 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
96,36 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
92,11 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 16-Б
Всего: упаковка (1)
93,91 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
94,34 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 30-А
Всего: упаковка (1)
107,11 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
100,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
Всего: упаковка (1)
101,48 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (1)
99,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 13
Всего: упаковка (1)
102,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 6
Всего: упаковка (1)
96,65 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
97,63 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
Всего: упаковка (2)
128,50
Экономия: -31,19 грн
97,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (1)
95,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 17
Всего: упаковка (1)
98,56 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
Всего: упаковка (1)
128,50
Экономия: -31,19 грн
97,31 грн