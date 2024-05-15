К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 42 Всего: упаковка (1) 357,41 Экономия: -14,41 грн 343,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Энтузиастов, 3 Всего: упаковка (1) 361,90 Экономия: -18,90 грн 343,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, просп. Добровольского, 139 Всего: упаковка (1) 327,74 Экономия: -50,25 грн 277,49 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Сахарова Академика, 24 Всего: упаковка (1) 364,33 Экономия: -48,77 грн 315,56 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Жуковского, 42/46 Всего: упаковка (2) 346,72 Экономия: -37,70 грн 309,02 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, просп. Глушко Академика, 14 Всего: упаковка (1) 356,62 Экономия: -45,18 грн 311,44 грн Забронировать