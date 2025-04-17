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Витафлазид (Vitaflazid)
Витафлазид (Vitaflazid)
Винница
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Закроется в 21:00
Староконстантинов, ул. Эссенская, 9
110.5 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
603,20
Экономия при брони:
-0,30 грн
602,90
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Острог, ул. Гальшки Острожской, 2-Б
186.3 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
412,12
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Острог, просп. Независимости, 39-Б
187.0 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
399,62
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Киевская, 10
220.8 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 49
221.0 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
464,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 17
222.0 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
409,16
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, просп. Князя Романа, 1
222.1 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
409,16
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 22:00
Ровно, просп. Князя Романа, 4/85
222.2 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
491,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Первый проминь, 7-Б
222.2 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
222.2 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, просп. Князя Романа, 9
222.3 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
603,00
Экономия при брони:
-85,90 грн
517,10
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Соборная, 156
222.7 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
399,62
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Сагайдачного Гетмана, 4
222.8 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
399,62
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Сагайдачного Гетмана, 4
222.8 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Соборная, 135
222.8 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Базарная, 6
222.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
410,02
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Базарная, 8
222.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
491,50
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Шевченко, 18
222.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
300,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Шевченко, 3
222.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
432,12
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Шевченко, 7
222.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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