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Витафлазид (Vitaflazid)
Витафлазид (Vitaflazid)
Одесса
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
372,00
Экономия при брони:
-38,00 грн
334,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
457,00
Экономия при брони:
-39,00 грн
418,00
грн
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Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
372.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
570,00
Экономия при брони:
-74,00 грн
496,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
374.5 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
552,00
Экономия при брони:
-56,00 грн
496,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Староконстантинов, ул. Эссенская, 9
446.6 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
603,20
Экономия при брони:
-0,30 грн
602,90
грн
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Ива-фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Тычины Павла, 4
523.2 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
603,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
602,90
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Острог, ул. Гальшки Острожской, 2-Б
526.0 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
412,12
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Острог, просп. Независимости, 39-Б
526.7 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
399,62
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Киевская, 10
562.3 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 49
562.4 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
464,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 17
563.3 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
409,16
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
563.6 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Первый проминь, 7-Б
563.7 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, просп. Князя Романа, 1
563.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
409,16
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 22:00
Ровно, просп. Князя Романа, 4/85
563.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
491,50
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Соборная, 156
564.0 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
399,62
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, просп. Князя Романа, 9
564.0 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
603,00
Экономия при брони:
-76,60 грн
526,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Соборная, 135
564.1 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Базарная, 6
564.1 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
410,02
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Сагайдачного Гетмана, 4
564.1 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
399,62
грн
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