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Витафлазид (Vitaflazid)
Витафлазид (Vitaflazid)
Николаев
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
372,00
Экономия при брони:
-38,00 грн
334,00
грн
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Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
262.4 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
569,00
Экономия при брони:
-74,00 грн
495,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
267.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
550,00
Экономия при брони:
-55,00 грн
495,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
457,00
Экономия при брони:
-39,00 грн
418,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Эссенская, 9
472.8 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
603,20
Экономия при брони:
-0,30 грн
602,90
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Острог, ул. Гальшки Острожской, 2-Б
550.2 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
412,12
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Острог, просп. Независимости, 39-Б
550.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
399,62
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Киевская, 10
584.8 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 49
585.0 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
464,50
грн
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Ива-фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Тычины Павла, 4
585.1 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
603,00
Экономия при брони:
-0,10 грн
602,90
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 17
586.0 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
409,16
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 1
586.1 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
409,16
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 4/85
586.1 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
491,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Первый проминь, 7-Б
586.2 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
586.2 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 9
586.2 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
603,00
Экономия при брони:
-78,90 грн
524,10
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 156
586.7 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
399,62
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Сагайдачного Гетмана, 4
586.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
399,62
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Сагайдачного Гетмана, 4
586.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
586.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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