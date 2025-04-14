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Витафлазид (Vitaflazid)
Витафлазид (Vitaflazid)
Харьков
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
552,00
Экономия при брони:
-56,00 грн
496,00
грн
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Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
251.5 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
570,00
Экономия при брони:
-74,00 грн
496,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
457,00
Экономия при брони:
-39,00 грн
418,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
332.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
372,00
Экономия при брони:
-38,00 грн
334,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Эссенская, 9
649.4 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
603,20
Экономия при брони:
-0,30 грн
602,90
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Острог, ул. Гальшки Острожской, 2-Б
693.1 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
412,12
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Острог, просп. Независимости, 39-Б
693.7 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
399,62
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сарны, ул. Широкая, 60
694.4 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
399,62
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сарны, ул. Бандеры Степана, 33
695.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
399,62
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Костополь, ул. Руданского Степана, 2-Д
699.8 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
405,07
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27-З
699.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
405,07
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 4/85
711.0 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
491,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 1
711.0 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
409,16
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Киевская, 10
711.1 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 9
711.1 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
603,00
Экономия при брони:
-76,60 грн
526,40
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 41
711.8 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
414,24
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Первый проминь, 7-Б
712.0 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 17
712.6 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
409,16
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 19/21
712.7 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 156
713.2 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
399,62
грн
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