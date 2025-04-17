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Витафлазид (Vitaflazid)
Витафлазид (Vitaflazid)
Чернигов
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
457,00
Экономия при брони:
-39,00 грн
418,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сарны, ул. Широкая, 60
324.5 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
399,62
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Сарны, ул. Бандеры Степана, 33
326.0 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
399,62
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
372,00
Экономия при брони:
-38,00 грн
334,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27-З
343.8 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
405,07
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Костополь, ул. Руданского Степана, 2-Д
343.8 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
405,07
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Староконстантинов, ул. Эссенская, 9
348.3 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
603,20
Экономия при брони:
-0,30 грн
602,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Владимирец, ул. Соборная, 37
356.8 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
603,00
Экономия при брони:
-85,90 грн
517,10
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Владимирец, ул. Соборная, 24
356.8 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Грушевского Михаила, 39
357.1 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
354,10
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Острог, ул. Гальшки Острожской, 2-Б
358.4 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
412,12
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Острог, просп. Независимости, 39-Б
358.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
399,62
грн
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Ровнолики
Открыто
Закроется в 22:00
Ровно, просп. Князя Романа, 4/85
363.1 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
491,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, просп. Князя Романа, 1
363.2 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
409,16
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется через 55 мин
Ровно, просп. Князя Романа, 9
363.2 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
603,00
Экономия при брони:
-85,90 грн
517,10
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Ровно, ул. Богоявленская, 41
363.6 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
414,24
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Ровно, ул. Киевская, 10
363.9 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Ровно, ул. Первый проминь, 7-Б
364.4 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
408,20
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 49
364.6 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
464,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 17
365.3 км
Витафлазид сироп флакон 200 мл №1
Экофарм
409,16
грн
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