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Альпента капсулы, №90 - Днепр (Днепропетровск) (883572) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
1577,37
Экономия: -223,05 грн
1354,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), капсулы (6)
1536,66
Экономия: -184,64 грн
1352,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
1410,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
1485,38
Экономия: -144,53 грн
1340,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1410,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1410,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
1560,18
Экономия: -221,56 грн
1338,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
1562,63
Экономия: -216,75 грн
1345,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
1506,99
Экономия: -179,02 грн
1327,97 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
1510,04
Экономия: -164,32 грн
1345,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
1521,27
Экономия: -180,03 грн
1341,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: капсулы (60)
1502,00
Экономия: -162,58 грн
1339,42 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1410,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1410,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
1485,62
Экономия: -142,68 грн
1342,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
1410,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1491,82
Экономия: -140,92 грн
1350,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1), капсулы (6)
1492,37
Экономия: -148,98 грн
1343,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
1502,19
Экономия: -160,69 грн
1341,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1410,50 грн