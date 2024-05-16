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Rilastil Xerolact масло очищающее для кожи лица и тела склонной к атопии и раздражениям 750 мл - Харьков (868740) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
826,60
Экономия: -79,31 грн
747,29 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
747,62
Экономия: -89,72 грн
657,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
570,28
Экономия: -35,16 грн
535,12 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/6
Всего: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 253
Всего: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
Всего: упаковка (1)
534,30
Экономия: -33,50 грн
500,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Тальновская, 3
Всего: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
804,48
Экономия: -106,08 грн
698,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
Всего: упаковка (4)
825,28
Экономия: -120,67 грн
704,61 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А
Всего: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (3)
838,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (3)
742,75
Экономия: -92,46 грн
650,29 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
828,69
Экономия: -153,57 грн
675,12 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
808,13
Экономия: -130,68 грн
677,45 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
838,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
596,51
Экономия: -31,79 грн
564,72 грн