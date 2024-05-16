К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Харьковская, 7-А Всего: упаковка (1) 826,60 Экономия: -79,31 грн 747,29 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Науки, 171 Всего: упаковка (1) 747,62 Экономия: -89,72 грн 657,90 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, просп. Соборный, 149 Всего: упаковка (2) 570,28 Экономия: -35,16 грн 535,12 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/6 Всего: упаковка (1) 838,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 253 Всего: упаковка (1) 838,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, шоссе Харьковское, 144-А Всего: упаковка (1) 534,30 Экономия: -33,50 грн 500,80 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Гришко Михаила, 5 Всего: упаковка (1) 838,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Тальновская, 3 Всего: упаковка (1) 838,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Бажана Николая, 8 Всего: упаковка (1) 838,00 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н Всего: упаковка (1) 804,48 Экономия: -106,08 грн 698,40 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 68-А Всего: упаковка (4) 825,28 Экономия: -120,67 грн 704,61 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 4-А Всего: упаковка (1) 838,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Киев, ул. Лаврухина, 4 Всего: упаковка (3) 838,00 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Каштановая, 5-В Всего: упаковка (3) 742,75 Экономия: -92,46 грн 650,29 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А Всего: упаковка (1) 838,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Гусовского, 8/10 Всего: упаковка (1) 828,69 Экономия: -153,57 грн 675,12 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, бульв. Леси Украинки, 26 Всего: упаковка (1) 838,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Киев, ул. Мечникова, 10/2 Всего: упаковка (1) 808,13 Экономия: -130,68 грн 677,45 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, пл. Бессарабская, 7 Всего: упаковка (1) 838,00 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Бассейная, 10 Всего: упаковка (2) 596,51 Экономия: -31,79 грн 564,72 грн Забронировать