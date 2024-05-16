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5-HTP ГРИФФОНИЯ капсулы 450 мг, №60 - Киев (771839) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
355,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
355,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
532,00
Экономия: -129,16 грн
402,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
404,65
Экономия: -68,63 грн
336,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
454,38
Экономия: -78,99 грн
375,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (2)
369,34
Экономия: -59,50 грн
309,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
404,82
Экономия: -63,56 грн
341,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
405,01
Экономия: -48,51 грн
356,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
355,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
407,37
Экономия: -31,61 грн
375,76 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
355,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
355,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
355,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
436,70
Экономия: -59,48 грн
377,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
393,72
Экономия: -50,45 грн
343,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (1)
420,15
Экономия: -45,58 грн
374,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
355,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
418,70
Экономия: -43,99 грн
374,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
355,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
355,40 грн