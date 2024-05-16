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Косметические средстваДетская косметикаJohnson's® детские влажные салфетки "Экстра нежные"Цены в аптеках

Johnson's® детские влажные салфетки "Экстра нежные" , №56 - Киев (889962) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (3)
111,55
Экономия: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
108,25
Экономия: -3,25 грн
105,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
111,55
Экономия: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (1)
111,55
Экономия: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
111,55
Экономия: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (1)
108,25
Экономия: -3,25 грн
105,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (2)
111,55
Экономия: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (1)
111,55
Экономия: -3,35 грн
108,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Калнышевского Петра, 2
Всего: упаковка (2)
61,18 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 16 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (2)
111,55
Экономия: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
111,55
Экономия: -3,35 грн
108,20 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 14:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (2)
81,50 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 14:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (1)
83,00 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 14:00
Киев, просп. Европейского Союза, 3-А
Всего: упаковка (2)
79,50 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 14:00
Киев, ул. Симиренко, 17-А
Всего: упаковка (1)
83,00 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 25
Всего: упаковка (1)
83,00 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (1)
83,20 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Украинского Возрождения, 3-Г
Всего: упаковка (1)
85,90 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Богуна Ивана, 2-А
Всего: упаковка (1)
111,55
Экономия: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
Всего: упаковка (1)
111,55
Экономия: -3,35 грн
108,20 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
111,55
Экономия: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
111,55
Экономия: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (1)
111,55
Экономия: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Макаров, ул. Ростовского Димитрия, 52
Всего: упаковка (1)
108,25
Экономия: -3,25 грн
105,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
108,25
Экономия: -3,25 грн
105,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
111,55
Экономия: -3,35 грн
108,20 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается через 16 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (1)
108,30
Экономия: -3,25 грн
105,05 грн