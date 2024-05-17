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АВЕН ТОЛЕРАНС ДЕЛИКАТНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН 200 мл - Запорожье (764395) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
388,89
Экономия: -19,29 грн
369,60 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
411,56
Экономия: -15,56 грн
396,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
414,02
Экономия: -18,02 грн
396,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
422,65
Экономия: -26,65 грн
396,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
422,22
Экономия: -26,22 грн
396,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
515,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
410,49
Экономия: -14,49 грн
396,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
515,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (3)
515,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
421,03
Экономия: -25,03 грн
396,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
408,32
Экономия: -12,32 грн
396,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
414,10
Экономия: -18,10 грн
396,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
482,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
413,07
Экономия: -17,07 грн
396,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
384,27
Экономия: -14,67 грн
369,60 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 74
Всего: упаковка (1)
423,36
Экономия: -27,36 грн
396,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
421,34
Экономия: -25,34 грн
396,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
514,80
Экономия: -15,44 грн
499,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
388,96
Экономия: -14,96 грн
374,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
413,98
Экономия: -17,98 грн
396,00 грн