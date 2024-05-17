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АВЕН ТОЛЕРАНС ДЕЛИКАТНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ЛОСЬОН 200 мл - Одесса (764395) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
413,98
Экономия: -17,98 грн
396,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (2)
515,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
418,41
Экономия: -22,41 грн
396,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
421,74
Экономия: -25,74 грн
396,00 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 18:00
Одесса, просп. Шевченко, 21
Всего: упаковка (1)
350,00 грн
Полимед
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
382,32 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (1)
410,41
Экономия: -14,41 грн
396,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (1)
414,10
Экономия: -18,10 грн
396,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
421,34
Экономия: -25,34 грн
396,00 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 74
Всего: упаковка (1)
423,36
Экономия: -27,36 грн
396,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
384,27
Экономия: -14,67 грн
369,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
408,32
Экономия: -12,32 грн
396,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
421,03
Экономия: -25,03 грн
396,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
514,80
Экономия: -15,44 грн
499,36 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (2)
432,35 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
419,76 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
480,50
Экономия: -14,42 грн
466,08 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (1)
515,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Юности, 18
Всего: упаковка (2)
515,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
480,50
Экономия: -14,42 грн
466,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
388,89
Экономия: -19,29 грн
369,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
514,80
Экономия: -15,44 грн
499,36 грн