Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеApivita Express Beauty маска для лица осветление с артишокомЦены в аптеках

Apivita Express Beauty маска для лица осветление с артишоком 8 мл, №2 - Одесса (889707) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Роза
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (2)
142,40 грн
Виола
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (2)
142,40 грн
Вузовская
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (3)
142,40 грн
Южная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (5)
142,40 грн
В других городах:
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
143,10
Экономия: -28,60 грн
114,50 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -30,50 грн
122,10 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
148,33
Экономия: -29,33 грн
119,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
131,76 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (6)
135,60 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 71
Всего: упаковка (1)
133,26 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
143,10
Экономия: -28,60 грн
114,50 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -30,50 грн
122,10 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (2)
117,52 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (2)
152,60
Экономия: -30,50 грн
122,10 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -30,50 грн
122,10 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (3)
119,00
Экономия: -3,57 грн
115,43 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -30,50 грн
122,10 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -30,50 грн
122,10 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
152,60
Экономия: -30,50 грн
122,10 грн
Центральная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (2)
124,36 грн