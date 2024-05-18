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Аторвастатин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка, №28 - Запорожье (862809) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
136,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: контурная ячейковая упаковка (1)
126,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
155,53
Экономия: -36,53 грн
119,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
148,09
Экономия: -33,49 грн
114,60 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
139,99
Экономия: -11,50 грн
128,49 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
148,00
Экономия: -29,40 грн
118,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (1)
124,52 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
148,00
Экономия: -29,40 грн
118,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
142,50
Экономия: -14,01 грн
128,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
119,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (6)
148,52
Экономия: -24,49 грн
124,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
131,32 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
148,00
Экономия: -29,40 грн
118,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3), контурная ячейковая упаковка (1)
148,10
Экономия: -35,81 грн
112,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (1)
147,32
Экономия: -44,10 грн
103,22 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 21 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
136,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (6)
155,73
Экономия: -38,90 грн
116,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3), контурная ячейковая упаковка (1)
139,09
Экономия: -22,22 грн
116,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: контурная ячейковая упаковка (1)
120,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
118,88 грн