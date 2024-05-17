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Аторвастатин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка, №28 - Одесса (862809) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
112,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1)
165,10
Экономия: -35,20 грн
129,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
150,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
138,05
Экономия: -5,93 грн
132,12 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
127,22 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
152,09
Экономия: -40,57 грн
111,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
113,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (1)
140,92
Экономия: -29,40 грн
111,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
136,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
116,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (3)
110,30 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
136,20 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (6)
140,45
Экономия: -8,65 грн
131,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
136,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
136,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (5), контурная ячейковая упаковка (1)
149,46
Экономия: -14,66 грн
134,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (4)
140,32
Экономия: -28,48 грн
111,84 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
107,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (4)
113,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
149,00
Экономия: -37,88 грн
111,12 грн