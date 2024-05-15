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Аторвастатин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 20 мг контурная ячейковая упаковка, №28 - Днепр (Днепропетровск) (862809) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (10)
154,87
Экономия: -24,20 грн
130,67 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
145,75
Экономия: -15,08 грн
130,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
154,21
Экономия: -19,59 грн
134,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
134,56 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (3)
147,99
Экономия: -19,53 грн
128,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
143,24
Экономия: -20,96 грн
122,28 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3), контурная ячейковая упаковка (1)
147,04
Экономия: -38,80 грн
108,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
160,10
Экономия: -51,77 грн
108,33 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
136,99
Экономия: -8,53 грн
128,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
152,26
Экономия: -29,98 грн
122,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
110,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
153,76
Экономия: -31,48 грн
122,28 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (1)
147,43
Экономия: -35,83 грн
111,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (6), контурная ячейковая упаковка (1)
147,83
Экономия: -39,59 грн
108,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (1)
150,11
Экономия: -41,87 грн
108,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
112,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
147,43
Экономия: -35,94 грн
111,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (2)
129,85 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
118,18 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
156,95
Экономия: -45,35 грн
111,60 грн