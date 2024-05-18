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Аторвастатин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контурная ячейковая упаковка, №28 - Запорожье (862803) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (88)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
104,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (3)
95,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (1)
117,70
Экономия: -27,69 грн
90,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (1)
107,90
Экономия: -17,40 грн
90,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
123,50
Экономия: -25,10 грн
98,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
112,00
Экономия: -24,20 грн
87,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (88)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
104,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -12,10 грн
98,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2)
90,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (14)
110,66
Экономия: -8,10 грн
102,56 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
112,00
Экономия: -24,20 грн
87,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (1)
110,71
Экономия: -26,07 грн
84,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (1)
107,84
Экономия: -29,34 грн
78,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
111,10
Экономия: -11,50 грн
99,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 21 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (88)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
104,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (88)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
104,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (1)
104,84
Экономия: -21,34 грн
83,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (5), контурная ячейковая упаковка (1)
90,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: контурная ячейковая упаковка (1)
83,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
120,33
Экономия: -39,48 грн
80,85 грн