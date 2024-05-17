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Аторвастатин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контурная ячейковая упаковка, №28 - Львов (862803) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
112,05 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
104,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
79,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
104,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
104,40 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (14)
112,05 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
94,59 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
87,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (14)
81,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
135,50
Экономия: -37,46 грн
98,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
104,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
104,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
127,00
Экономия: -28,90 грн
98,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
113,31
Экономия: -33,90 грн
79,41 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
104,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
117,50
Экономия: -19,46 грн
98,04 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
139,99
Экономия: -41,95 грн
98,04 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
79,50 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (14)
112,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
119,50
Экономия: -21,46 грн
98,04 грн