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Аторвастатин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой 10 мг контурная ячейковая упаковка, №28 - Днепр (Днепропетровск) (862803) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (6)
112,59
Экономия: -13,43 грн
99,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
110,36
Экономия: -11,20 грн
99,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (1)
113,86
Экономия: -10,81 грн
103,05 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (1)
118,50
Экономия: -18,90 грн
99,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (1)
105,67
Экономия: -20,79 грн
84,88 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 31 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (1)
87,24
Экономия: -4,30 грн
82,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), контурная ячейковая упаковка (1)
121,67
Экономия: -37,03 грн
84,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
104,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (5)
112,78
Экономия: -27,90 грн
84,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
84,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
108,90
Экономия: -9,30 грн
99,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
112,35
Экономия: -27,47 грн
84,88 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (5), контурная ячейковая упаковка (1)
111,42
Экономия: -26,61 грн
84,81 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
109,60
Экономия: -24,98 грн
84,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
109,94
Экономия: -26,13 грн
83,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
84,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
108,91
Экономия: -20,83 грн
88,08 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
83,93 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
114,69
Экономия: -29,88 грн
84,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
115,38
Экономия: -30,57 грн
84,81 грн