Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей ног10% Урея Рипеир Плюс Пенка для ухода за сухой и очень сухой кожей ногЦены в аптеках

10% Урея Рипеир Плюс Пенка для ухода за сухой и очень сухой кожей ног пена 150 мл - Запорожье (882794) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
442,57
Экономия: -36,38 грн
406,19 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2)
412,68 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
Всего: упаковка (1)
397,04 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 45-Д
Всего: упаковка (1)
359,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
368,09
Экономия: -11,69 грн
356,40 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
339,44 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
410,33 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (1)
375,04
Экономия: -18,64 грн
356,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
353,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
437,44
Экономия: -57,54 грн
379,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
452,54
Экономия: -44,23 грн
408,31 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
445,75
Экономия: -75,60 грн
370,15 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
353,04 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
359,80 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
359,80 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
397,04 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
410,67 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
453,34
Экономия: -47,15 грн
406,19 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (2)
353,04 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
376,71
Экономия: -20,31 грн
356,40 грн