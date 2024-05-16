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10% Урея Рипеир Плюс Пенка для ухода за сухой и очень сухой кожей ног пена 150 мл - Львов (882794) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
380,16 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
359,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 53 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
435,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
359,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
435,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 53 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
353,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 53 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
435,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (2)
359,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (1)
359,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
435,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
339,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 59
Всего: упаковка (2)
359,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Довженко Александра, 2
Всего: упаковка (2)
379,10
Экономия: -22,70 грн
356,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
452,62
Экономия: -38,80 грн
413,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
375,61
Экономия: -19,21 грн
356,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (2)
435,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 92
Всего: упаковка (1)
339,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 53 мин
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (2)
353,04 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Буск, ул. Львовская, 13-А
Всего: упаковка (2)
435,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/1
Всего: упаковка (1)
446,13
Экономия: -30,19 грн
415,94 грн