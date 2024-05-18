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Билодди таблетки 200 мг блистер, №50 - Запорожье (712274) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (218)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
313,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: таблетки (30)
362,04
Экономия: -62,32 грн
299,72 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
343,26
Экономия: -34,98 грн
308,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
352,99
Экономия: -57,09 грн
295,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: таблетки (20)
340,00
Экономия: -47,00 грн
293,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (218)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
313,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
332,99
Экономия: -37,09 грн
295,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (2)
345,15
Экономия: -40,23 грн
304,92 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (218)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
313,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), блистер (1)
349,35
Экономия: -41,61 грн
307,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (218)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
313,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 21 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (218)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
313,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2), блистер (3)
368,27
Экономия: -62,72 грн
305,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
331,40
Экономия: -24,44 грн
306,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
368,36
Экономия: -66,33 грн
302,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (218)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
313,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (218)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
313,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
343,20
Экономия: -52,00 грн
291,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (218)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
313,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (218)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
313,40 грн