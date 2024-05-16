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Билодди таблетки 200 мг блистер, №50 - Харьков (712274) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
290,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (84)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
313,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2), блистер (2)
332,91
Экономия: -32,37 грн
300,54 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
356,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
333,99
Экономия: -38,19 грн
295,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), блистер (1)
339,39
Экономия: -38,25 грн
301,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (84)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
313,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (8)
355,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (2)
356,76 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
330,99
Экономия: -35,19 грн
295,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
321,90 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1), блистер (4)
332,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4)
334,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
336,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 25 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3), блистер (1)
362,42
Экономия: -62,33 грн
300,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 25 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (84)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
313,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
336,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (84)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
313,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (84)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
313,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 55 мин
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1), блистер (1)
349,83
Экономия: -45,37 грн
304,46 грн