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Билодди таблетки 200 мг блистер, №50 - Днепр (Днепропетровск) (712274) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: таблетки (40)
355,84
Экономия: -50,32 грн
305,52 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
348,25
Экономия: -41,85 грн
306,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), блистер (2)
353,30
Экономия: -50,91 грн
302,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (227)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
313,40 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
346,57
Экономия: -40,79 грн
305,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: таблетки (30)
373,02
Экономия: -67,91 грн
305,11 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: таблетки (30)
327,99
Экономия: -32,11 грн
295,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), блистер (4)
349,84
Экономия: -49,68 грн
300,16 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
290,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), блистер (3)
353,70
Экономия: -49,06 грн
304,64 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
347,00
Экономия: -41,22 грн
305,78 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: таблетки (20)
343,17
Экономия: -37,34 грн
305,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3), блистер (4)
343,56
Экономия: -40,66 грн
302,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), блистер (3)
347,15
Экономия: -37,58 грн
309,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1), блистер (3)
360,52
Экономия: -56,33 грн
304,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (227)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
313,40 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
352,34
Экономия: -48,74 грн
303,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: таблетки (30)
339,23
Экономия: -32,58 грн
306,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 53 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2), блистер (1)
355,39
Экономия: -48,48 грн
306,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (2)
335,19
Экономия: -31,66 грн
303,53 грн