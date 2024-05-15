Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за проблемной кожейCerave сыворотка для лица для кожи склонной к акне с ретиноломЦены в аптеках

Cerave сыворотка для лица для кожи склонной к акне с ретинолом 30 мл - Харьков (888450) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
588,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
631,81
Экономия: -82,54 грн
549,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
622,64
Экономия: -29,86 грн
592,78 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
688,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
719,01
Экономия: -102,32 грн
616,69 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
720,37
Экономия: -130,49 грн
589,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
724,79
Экономия: -145,41 грн
579,38 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
720,78
Экономия: -107,17 грн
613,61 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
733,85
Экономия: -77,59 грн
656,26 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
588,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (2)
588,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
633,97
Экономия: -40,92 грн
593,05 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
632,04
Экономия: -38,90 грн
593,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
710,76
Экономия: -66,61 грн
644,15 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
727,54
Экономия: -80,64 грн
646,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
588,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (2)
638,05
Экономия: -50,69 грн
587,36 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
588,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
718,88
Экономия: -131,67 грн
587,21 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
731,31
Экономия: -143,81 грн
587,50 грн