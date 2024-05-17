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Cerave гель-уход с салициловой, молочной и гликолевой кислотами против несовершенств кожи лица туба 40 мл - Запорожье (888449) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
539,01
Экономия: -99,28 грн
439,73 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
542,55
Экономия: -102,82 грн
439,73 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
434,64 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
488,44
Экономия: -56,93 грн
431,51 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
487,73
Экономия: -75,16 грн
412,57 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
532,85
Экономия: -93,12 грн
439,73 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
491,38
Экономия: -61,42 грн
429,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
444,15
Экономия: -31,47 грн
412,68 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
532,95
Экономия: -95,96 грн
436,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
493,15
Экономия: -63,16 грн
429,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
532,49
Экономия: -92,76 грн
439,73 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
495,25
Экономия: -66,21 грн
429,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
496,70
Экономия: -67,37 грн
429,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
535,37
Экономия: -95,64 грн
439,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
535,21
Экономия: -98,11 грн
437,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
533,78
Экономия: -96,20 грн
437,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
532,60
Экономия: -92,87 грн
439,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
448,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
545,52
Экономия: -108,42 грн
437,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (2)
489,00
Экономия: -51,87 грн
437,13 грн