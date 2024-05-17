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Cerave гель глубоко очищающий для склонной к несовершенствам кожи лица и тела 236 мл - Запорожье (888448) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
472,91
Экономия: -69,26 грн
403,65 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
476,01
Экономия: -27,36 грн
448,65 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
425,00
Экономия: -61,00 грн
364,00 грн
Аптека доброго дня
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
450,00 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
470,66
Экономия: -54,86 грн
415,80 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
469,98
Экономия: -101,43 грн
368,55 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
467,51
Экономия: -77,10 грн
390,41 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
473,49
Экономия: -83,06 грн
390,43 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
474,17
Экономия: -105,62 грн
368,55 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
467,60
Экономия: -77,17 грн
390,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
475,20
Экономия: -71,47 грн
403,73 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
467,19
Экономия: -76,76 грн
390,43 грн
Аптека шар@
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Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
477,18
Экономия: -86,67 грн
390,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
478,62
Экономия: -88,19 грн
390,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
469,71
Экономия: -79,20 грн
390,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
469,58
Экономия: -79,14 грн
390,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
468,32
Экономия: -77,65 грн
390,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
467,28
Экономия: -24,03 грн
443,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
478,62
Экономия: -88,18 грн
390,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (2)
471,20
Экономия: -32,00 грн
439,20 грн