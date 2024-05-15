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Cerave гель глубоко очищающий для склонной к несовершенствам кожи лица и тела 236 мл - Харьков (888448) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
385,20 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
473,94
Экономия: -105,39 грн
368,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
467,06
Экономия: -43,96 грн
423,10 грн
Аптека доброго дня
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Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
450,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
470,66
Экономия: -102,11 грн
368,55 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
370,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
471,24
Экономия: -102,69 грн
368,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
474,44
Экономия: -105,89 грн
368,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
471,51
Экономия: -102,96 грн
368,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
419,76 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
480,06
Экономия: -100,99 грн
379,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (2)
385,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
475,56
Экономия: -53,91 грн
421,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2)
474,12
Экономия: -81,27 грн
392,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
476,24
Экономия: -52,79 грн
423,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (2)
385,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (2)
478,62
Экономия: -96,59 грн
382,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
470,57
Экономия: -102,02 грн
368,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
478,40
Экономия: -109,85 грн
368,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (3)
472,86
Экономия: -100,54 грн
372,32 грн