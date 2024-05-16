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Uriage eau thermal увлажняющий стик для губ бальзам 4 г - Киев (888237) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
278,15
Экономия: -8,34 грн
269,81 грн
Витамин
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Открыто Круглосуточно
Киев, просп. Соборности, 5
Всего: упаковка (2)
209,30 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 30
Всего: упаковка (2)
298,40
Экономия: -8,95 грн
289,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Крюковщина, ул. Одесская, 70-Б
Всего: упаковка (1)
273,27
Экономия: -21,56 грн
251,71 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
278,15
Экономия: -8,34 грн
269,81 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Васильков, ул. Соборная, 64/1
Всего: упаковка (2)
298,40
Экономия: -8,95 грн
289,45 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (1)
278,15
Экономия: -8,34 грн
269,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
285,77
Экономия: -18,88 грн
266,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (1)
289,50
Экономия: -21,23 грн
268,27 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (1)
278,15
Экономия: -8,34 грн
269,81 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
298,40
Экономия: -8,95 грн
289,45 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 10
Всего: упаковка (2)
240,70 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 57
Всего: упаковка (1)
241,58 грн
Ровнолики
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Открыто Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Школьная, 27
Всего: упаковка (4)
225,60 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Липины, ул. Сечевых Стрельцов, 2-В
Всего: упаковка (1)
221,84 грн
Эко аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Воинов-Афганцев, 2
Всего: упаковка (2)
225,60 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, ул. Конякина, 12-Б
Всего: упаковка (1)
225,60 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Луцк, ул. Липинского, 11
Всего: упаковка (2)
225,60 грн
Волыньфарм
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Открыто Закроется в 21:00
Любешов, ул. Европейская, 4-А
Всего: упаковка (2)
241,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (3)
231,76 грн