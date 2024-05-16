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Диетические добавкиДиетические добавки комплексного действияSunlife Kamillen-konzentrat для ухода за кожей, волосами и полостью ртаЦены в аптеках

Sunlife Kamillen-konzentrat для ухода за кожей, волосами и полостью рта флакон 100 мл, №1 - Харьков (881001) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (4)
194,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тринклера, 6
Всего: упаковка (8)
193,71 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (2)
193,85 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 37
Всего: упаковка (1)
194,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Савинцы, ул. 20-й Гвардейской Дивизии, 9
Всего: упаковка (1)
195,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 5-А
Всего: упаковка (1)
192,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Купянск-Узловой, пл. Железнодорожников, 5-В
Всего: упаковка (1)
193,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковшаровка, , 10
Всего: упаковка (2)
193,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Изюм, ул. Мазепы Ивана, 29-А
Всего: упаковка (2)
194,39 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Краматорск, ул. Стуса Василия, 49
Всего: упаковка (2)
194,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дружковка, ул. Соборная, 44
Всего: упаковка (2)
192,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дружковка, ул. Машиностроителей, 58
Всего: упаковка (2)
195,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дружковка, ул. Космонавтов, 51-Г
Всего: упаковка (2)
193,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Покровск, ул. Коцюбайло Дмитрия, 146
Всего: упаковка (2)
193,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Мирноград, ул. Соборная, 19-А
Всего: упаковка (1)
194,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Покровск, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
194,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мирноград, м-н Западный, 46
Всего: упаковка (1)
193,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новогродовка, ул. Центральная, 36
Всего: упаковка (1)
193,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Независимости, 37
Всего: упаковка (1)
193,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Нагорная, 29
Всего: упаковка (2)
193,56 грн