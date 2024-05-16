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Rilastil Progression HD крем антивозрастной для зоны вокруг глаз 15 мл - Киев (869142) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 17 мин
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
977,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
1022,64 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
977,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
977,55
Экономия: -195,50 грн
782,05 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
977,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
977,55
Экономия: -195,50 грн
782,05 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (2)
977,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (2)
977,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (2)
977,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
1029,06 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
977,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
Всего: упаковка (1)
977,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
1030,34 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:45
Киев, ул. Тальновская, 3
Всего: упаковка (2)
977,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 47
Всего: упаковка (1)
977,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 17 мин
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
977,50 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Святошинская, 28
Всего: упаковка (2)
977,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 253
Всего: упаковка (1)
977,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
1026,42 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 50
Всего: упаковка (1)
977,50 грн