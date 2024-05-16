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Косметические средстваДетская косметикаRilastil Dermastil Pediatric молочко для тела увлажняющееЦены в аптеках

Rilastil Dermastil Pediatric молочко для тела увлажняющее 400 мл для младенцев и детей - Львов (868947) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
591,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вышгородская, 45
Всего: упаковка (1)
593,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (3)
595,89 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
597,99 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 55 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
540,55
Экономия: -108,10 грн
432,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
591,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
590,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
591,24 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 55 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
540,55
Экономия: -108,10 грн
432,45 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
540,55
Экономия: -108,10 грн
432,45 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
445,62 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
595,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
592,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 55 мин
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
597,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
592,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
593,97 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
594,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
591,54 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
590,66 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
596,64 грн