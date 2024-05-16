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Rilastil Aqua крем питательный для восстановления водного баланса 50 мл для нормальной и комбинированной кожи - Львов (868934) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
521,48 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (5)
664,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (2)
664,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Г
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (3)
657,51
Экономия: -104,10 грн
553,41 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (2)
582,65
Экономия: -77,31 грн
505,34 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 40
Всего: упаковка (6)
664,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-А
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 16
Всего: упаковка (2)
474,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
692,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, ул. 600-летия, 17
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, ул. Оводова Николая, 51
Всего: упаковка (4)
664,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 56 мин
Буча, ул. Киево-Мироцкая, 104-Д
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Палладина Академика, 7
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Святошинская, 28
Всего: упаковка (1)
664,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 136-Ж
Всего: упаковка (1)
692,46 грн