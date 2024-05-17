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Rilastil Aqua крем для увлажнения кожи вокруг глаз 15 мл - Запорожье (869329) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
692,35
Экономия: -79,34 грн
613,01 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
645,66 грн
Мед-сервис
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Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
782,17 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
782,78 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
781,68 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
779,13 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
778,66 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
780,31 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
782,59 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
777,79 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
783,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
787,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
783,56 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
778,37 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 74-А/1
Всего: упаковка (1)
747,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
658,16
Экономия: -87,58 грн
570,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
665,18
Экономия: -93,36 грн
571,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
780,14 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
747,60 грн