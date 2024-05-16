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Rilastil Aqua крем для увлажнения кожи вокруг глаз 15 мл - Львов (869329) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
668,99
Экономия: -56,92 грн
612,07 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (2)
747,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (3)
683,18
Экономия: -108,17 грн
575,01 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
644,98
Экономия: -56,55 грн
588,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Кирилла и Мефодия, 16
Всего: упаковка (1)
586,96 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
786,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, ул. 600-летия, 17
Всего: упаковка (1)
747,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Святошинская, 28
Всего: упаковка (1)
747,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Софиевская Борщаговка, просп. Мартынова, 12
Всего: упаковка (1)
586,96 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Оптимистическая, 1
Всего: упаковка (1)
604,57 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 67
Всего: упаковка (1)
587,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Змиенко Всеволода, 21
Всего: упаковка (1)
586,96 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 47
Всего: упаковка (1)
747,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дегтяревская, 62
Всего: упаковка (1)
785,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (1)
747,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
Всего: упаковка (1)
780,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
694,85
Экономия: -105,28 грн
589,57 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
604,57 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
747,60 грн