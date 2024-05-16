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Rilastil Aqua крем для увлажнения кожи вокруг глаз 15 мл - Киев (869329) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
785,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
747,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
778,72 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
747,60 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается через 18 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
586,96 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
747,55
Экономия: -22,43 грн
725,12 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (2)
747,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
683,53
Экономия: -93,96 грн
589,57 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (2)
747,60 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
Всего: упаковка (1)
604,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
Всего: упаковка (1)
780,64 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (1)
747,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
779,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
683,10
Экономия: -72,57 грн
610,53 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
Всего: упаковка (1)
747,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
Всего: упаковка (1)
675,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дегтяревская, 62
Всего: упаковка (1)
785,13 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
785,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
747,55
Экономия: -22,43 грн
725,12 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 67
Всего: упаковка (1)
587,32 грн