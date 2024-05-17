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Sunlife Laktase 6000 Minitabletten таблетки, №100 - Одесса (881000) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
294,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (3)
294,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
293,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (2)
280,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (2)
293,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
295,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (1)
294,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (1)
293,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
295,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 162
Всего: упаковка (1)
293,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 75
Всего: упаковка (2)
293,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (1)
293,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (2)
293,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 155
Всего: упаковка (2)
292,13 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Лиманка, ул. Строительная, 48-Г
Всего: упаковка (1)
295,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 22:00
Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
Всего: упаковка (1)
293,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, просп. Мира, 8-М
Всего: упаковка (1)
292,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, ул. 1-го Мая, 7/9-Н
Всего: упаковка (1)
292,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, ул. Парусная, 16-Б
Всего: упаковка (3)
291,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Теплодар, ул. Пионерная, 8
Всего: упаковка (1)
294,69 грн