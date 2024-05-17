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Sebomax HR шампунь против выпадения волос флакон 200 мл - Запорожье (884525) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
646,30
Экономия: -31,30 грн
615,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
647,10
Экономия: -32,10 грн
615,00 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
639,05
Экономия: -110,76 грн
528,29 грн
Аптека шар@
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Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
652,15
Экономия: -86,35 грн
565,80 грн
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
641,94
Экономия: -26,94 грн
615,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
650,98
Экономия: -35,98 грн
615,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
649,01
Экономия: -92,59 грн
556,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (2)
656,57
Экономия: -83,39 грн
573,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
640,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
640,46
Экономия: -25,46 грн
615,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
639,60
Экономия: -41,82 грн
597,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
654,36
Экономия: -39,36 грн
615,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
638,00
Экономия: -23,00 грн
615,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
640,25
Экономия: -39,74 грн
600,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
647,64
Экономия: -49,62 грн
598,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (1)
660,43
Экономия: -73,58 грн
586,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
653,68
Экономия: -80,50 грн
573,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
639,72
Экономия: -24,72 грн
615,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (1)
657,02
Экономия: -73,29 грн
583,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
661,30
Экономия: -77,57 грн
583,73 грн