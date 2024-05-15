Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаRilastil Daily Care мицеллярная вода очищающаяЦены в аптеках

Rilastil Daily Care мицеллярная вода очищающая 250 мл - Днепр (Днепропетровск) (868936) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
450,94 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
356,09
Экономия: -43,03 грн
313,06 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
344,49
Экономия: -27,76 грн
316,73 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (5)
389,94
Экономия: -40,49 грн
349,45 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
448,23 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
448,95 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4)
452,76 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
453,44 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
449,01 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
450,44 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (2)
453,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (5)
451,97 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (2)
451,09 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (6)
447,85 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (4)
447,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (2)
447,53 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (6)
452,89 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
449,86 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-Б
Всего: упаковка (1)
453,14 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
449,72 грн