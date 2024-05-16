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Rilastil Aqua гель-сыворотка интенсивная увлажняющая 30 мл - Львов (868924) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
755,90
Экономия: -64,32 грн
691,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
771,93
Экономия: -122,22 грн
649,71 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (2)
816,02
Экономия: -108,28 грн
707,74 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
728,53
Экономия: -63,87 грн
664,66 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
979,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (2)
897,76
Экономия: -72,92 грн
824,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
980,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
826,74
Экономия: -125,26 грн
701,48 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 57 мин
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
845,35
Экономия: -25,36 грн
819,99 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
968,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
969,29 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 57 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
929,90
Экономия: -27,90 грн
902,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
971,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
969,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
777,32
Экономия: -124,32 грн
653,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 57 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
973,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
908,10
Экономия: -159,03 грн
749,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (2)
808,92
Экономия: -87,40 грн
721,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
719,99
Экономия: -72,25 грн
647,74 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 57 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
845,35
Экономия: -25,36 грн
819,99 грн