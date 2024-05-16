Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеRilastil Aqua гель-сыворотка интенсивная увлажняющаяЦены в аптеках

Rilastil Aqua гель-сыворотка интенсивная увлажняющая 30 мл - Киев (868924) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
971,10 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
969,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
968,81 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
969,29 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
929,90
Экономия: -27,90 грн
902,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
778,97
Экономия: -125,97 грн
653,00 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
845,35
Экономия: -25,36 грн
819,99 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
919,46
Экономия: -170,39 грн
749,07 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
813,28
Экономия: -111,80 грн
701,48 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
973,73 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
980,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (2)
724,73
Экономия: -76,99 грн
647,74 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (1)
892,60
Экономия: -117,70 грн
774,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (2)
824,11
Экономия: -102,59 грн
721,52 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
845,35
Экономия: -25,36 грн
819,99 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
Всего: упаковка (1)
724,66
Экономия: -82,50 грн
642,16 грн
Біла ромашка
Подробнее
Закрыто Открывается через 18 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
845,35
Экономия: -25,36 грн
819,99 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
Всего: упаковка (1)
915,67
Экономия: -133,88 грн
781,79 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (2)
897,76
Экономия: -72,92 грн
824,84 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
978,05 грн