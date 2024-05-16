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Rilastil Aqua гель-крем интенсивное увлажнение 72 часа 40 мл - Харьков (868923) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
625,61 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
629,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
622,93 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
626,61 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
622,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
628,14 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
626,53 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (2)
627,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
625,61 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
628,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
621,97 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
623,06 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (2)
625,31 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11/2
Всего: упаковка (1)
622,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (2)
624,95 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (2)
624,11 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
621,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
624,48 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 2/6
Всего: упаковка (1)
597,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 253
Всего: упаковка (2)
597,00 грн