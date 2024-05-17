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Аква Солин Силвер спрей назальный 15 мл - Запорожье (884759) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
168,14
Экономия: -12,93 грн
155,21 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
169,25
Экономия: -14,04 грн
155,21 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
167,34
Экономия: -12,13 грн
155,21 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
167,10
Экономия: -11,89 грн
155,21 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (4)
166,22
Экономия: -11,01 грн
155,21 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (8)
168,35
Экономия: -13,14 грн
155,21 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
168,59
Экономия: -13,38 грн
155,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
166,26
Экономия: -11,05 грн
155,21 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (3)
170,13
Экономия: -14,92 грн
155,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (3)
168,96
Экономия: -13,75 грн
155,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (4)
166,11
Экономия: -10,90 грн
155,21 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (4)
169,66
Экономия: -14,45 грн
155,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
170,18
Экономия: -14,97 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (3)
167,71
Экономия: -12,50 грн
155,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
167,01
Экономия: -11,80 грн
155,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
166,96
Экономия: -11,75 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
166,51
Экономия: -11,30 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
166,14
Экономия: -10,93 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (3)
169,66
Экономия: -14,45 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (3)
170,18
Экономия: -14,97 грн
155,21 грн