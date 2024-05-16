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Аква Солин Силвер спрей назальный 15 мл - Киев (884759) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (5)
169,74
Экономия: -14,53 грн
155,21 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (3)
169,07
Экономия: -13,86 грн
155,21 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (4)
170,59
Экономия: -15,38 грн
155,21 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (4)
169,49
Экономия: -14,28 грн
155,21 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (5)
165,78
Экономия: -10,57 грн
155,21 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (3)
166,27
Экономия: -11,06 грн
155,21 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (8)
167,06
Экономия: -11,85 грн
155,21 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (3)
165,97
Экономия: -10,76 грн
155,21 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (2)
165,54
Экономия: -10,33 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (2)
167,26
Экономия: -12,05 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (3)
167,52
Экономия: -12,31 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (2)
168,26
Экономия: -13,05 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (3)
165,07
Экономия: -9,86 грн
155,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (4)
170,69
Экономия: -15,48 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
165,06
Экономия: -9,85 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (5)
168,75
Экономия: -13,54 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (3)
167,87
Экономия: -12,66 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (5)
170,77
Экономия: -15,56 грн
155,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (6)
168,08
Экономия: -12,87 грн
155,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (3)
167,41
Экономия: -12,20 грн
155,21 грн